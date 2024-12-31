ÀÅ²¬¸©¤Ï2024Ç¯12·î31Æü¡¢¸òÄÌ»àË´»ö¸ÎÂ¿È¯·ÙÊó¤òÈ¯Îá¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤Î6Æü´Ö¤Ç6·ï¤Î¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢È¯Îá¤Ï2¤«·îÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£ ¸òÄÌ»àË´»ö¸ÎÂ¿È¯·ÙÊó¤ÎÈ¯Îá´ü´Ö¤Ï2024Ç¯12·î31Æü¤«¤é2025Ç¯1·î9Æü¤Þ¤Ç¤Î10Æü´Ö¤Ç¡¢¸©Ì±¤ËÂÐ¤·²þ¤á¤Æ¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸©¡¢·Ù»¡¡¢»ÔÄ®µÚ¤Ó´Ø·¸µ¡´Ø¡¦ÃÄÂÎ¤¬Áê¸ß¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ßÂÐºö¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÀÅ²¬