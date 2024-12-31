·§ËÜ»Ô¤Ï¡¢1·î1Æü(¿å)¤Ë¼õ¿Ç¤Ç¤­¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·§ËÜ»Ô 1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¼õ¿Ç¤Ç¤­¤ëÉÂ±¡¡ÚµÙÆüÅöÈÖ°å °ìÍ÷¡Û µÙÆüÅöÈÖ°å¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·§ËÜ»Ô¤Ï¼õ¿Ç¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¨Î¬¾Î¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡ÚÇ¾Æâ¡áÇ¾¿À·ÐÆâ²Ê ¡¿ Ç¾³°¡áÇ¾¿À·Ð³°²Ê ¡¿ Æâ¡áÆâ²Ê ¡¿ ³°¡á³°²Ê ¡¿ °ß¡á