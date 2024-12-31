¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÌÚÍü·ûÉð¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡¢¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÎ¢Â¦¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤·¤¿¡£ ¼Ì¿¿¡§¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ÙÎ¢Â¦¤Ç¤Îµ­Ç°¥·¥ç¥Ã¥È ¢£ÌÚÍü·ûÉð¡Ö2024¥é¥¹¥È¶ÈÌ³Ï¢Íí¡ª¡× ¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡£Èà¤¬²Î¤¦¡ÖÁ´¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×¤Îºî»ìºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿½ê¥¸¥çー¥¸¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¤Ä¤È¤á¤¿ÌÚÍü·ûÉð¤¬±þ±ç¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£ ÌÚÍü¤Ï¡Ö2024¥é¥¹¥È¶ÈÌ³Ï¢Íí¡ª2024Ç¯¤¢