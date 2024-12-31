½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼£Ú¡×¤Î¶Ì°æ»í¿¥¤¬£³£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡ª¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÂç³¢Æü³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤ï¤¿¤·¤Ï¤¢¡¼¤ê¤ó¤ÈÇòÁÈ¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ç¥¦¥£¥ó¥¯¤ò·è¤á¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È½÷¿À¤¹¤®¡×¡Ö¤¢¤¶¤ÈÇò¥Ë¥Ã¥È¡×¡Ö¹¥¤­¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤²Ä°¦¡Ê¤«¤ï¤¤¡Ë¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£