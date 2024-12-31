Âè£·£µ²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤¬£³£±Æü¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×ÇÐÍ¥£´¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤Ï¸ý¤ò¤¢¤ó¤°¤ê¤µ¤»¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç½é½Ð¾ì¤¹¤ë£Â¡Ç£ú¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ä¾Á°¡£¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÁ°¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¥É¥­¥É¥­¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ç¡Ö·ë¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡£²ñ¾ì¤Î