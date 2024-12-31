Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖB¡Çz¡×¤¬¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÈäÏª¡£Âç¤ß¤½¤«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë²¹¤«¤¤¡È¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤òÅô¤·¤¿¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê25¡Ë¤âÉñÂæÂµ¤Ç¸«¼é¤ê¡¢´¶·ã¤ÎÌÌ»ý¤Á¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤¬¹ñÌ±Åª¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤À¡£Åö½é¤Ï¡Ö¥¤¥ë¥ß