¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/31¡Û12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤«¤é¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤¬À¸ÊüÁ÷Ãæ¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î²Î ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢Da-iCE¡Ê¥À¥¤¥¹¡Ë¡¦ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¡¦Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¡¦ÇµÌÚºä46¡¦LE SSERAFIM¤é¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹ÈÇò¡×¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤ÇÍÙ¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¢¡Da-iCE¡¦ME:I¡¦ÇµÌÚºä46¤é¡Ö¹ÈÇò¡×¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥á¥É¥ì¡¼¤ËÅÐ¾ìDa-iCE¤Î