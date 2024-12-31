¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/31¡Û7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¤Î·îÂ­Å·²»¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£²áµî¤ËHKT48¤Ç¶¦¤Ë³èÆ°¤·¤¿¡¢5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¤ÎSAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥¯¥é¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡ßÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤ÇÈþµÓÈäÏª¢¡·îÂ­Å·²»¡¢¥µ¥¯¥é¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¡×Æ±Æü¡¢¡Öµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢FRUITS ZIPPER¤ÈLE SSERAFIM¤¬¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£FRUITS ZIPPER¤ÏÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ