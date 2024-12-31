¢£¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë9²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤¬¡¢¥Á¥ã¥é¥ó¡¦¥Ý¡¦¥é¥ó¥¿¥ó¤Î¤â¤â¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤Û¤Ü¿å¤ÎË¢¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡õ¶Ê½ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤âÄÇÌ¾¤È¤â¤â¤Ï¡¢ÂÓÎ±¤á¤Î³ª¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¹È¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÃåÊª¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤ÊÈ±¾þ¤ê¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤È°áÁõÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¹ë²Ú¤Ê°áÁõ¡×¡Ö¤á¤Ç¤¿¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¡ÖÂÓ¤Ë³ª