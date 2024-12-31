¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬¤ªÉ±¤µ¤Þ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¿»¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤Ò¤½¤«¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À­¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤¿¤À¡¢¥Û¥¹¥ÈÄÌ¤¤¤ò¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤¬Å¾Íî¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥¹¥ÈÄÌ¤¤¤Ç¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¼º¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥ì¥Öº§¤ò¼º¤¦¡Ö´ûº§¼Ô¤ÈÉÔÎÑ¤ò¤·¤Æ¡¢Î¬Ã¥º§¤ËÀ®¸ù¡£Ã¶Æá¤Ï¥»¥ì¥Ö°ì²È¤À¤«¤é¡¢ËèÆü¤¤¤¤Êë¤é¤·¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Âà¶þ¤Ç»É·ã¤òµá¤á¤Æ¥Û¥¹¥ÈÄÌ¤¤¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã