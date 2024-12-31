Âç¤ß¤½¤«¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£´£¹¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡¢ºç¸¶¿®¹Ô£Ã£Å£Ï¡Ê£¶£±¡Ë¤¬ÍèÇ¯¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î°ìÉô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂè£¹»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ºç¸¶£Ã£Å£Ï¤Ï¡Ö£²£°£±£µÇ¯¤Ë´úÍÈ¤²¤·¤Æ°ÊÍè¡¢»Ö¹â¤¤Áª¼ê¤ÈÌ¿¤ò·ü¤±¤¿Á´ÎÏ¤ÎÀï¤¤¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë£¹Ç¯´ÖÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£±£°²óÌÜ¤ÎÂç¤ß¤½¤«Âç²ñ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³