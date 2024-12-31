¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¸µ2NE1¤ÎDARA¡£¤¢¤ë»þ¡¢¿ÍÀ¸ºÇ¹âÂÎ½Å¤Î46kg¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤«¤é¡Ö£²kg¤À¤±¸ºÎÌ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò³«»Ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¸½ºß¤ÏÂÎ½Å38kg¤ò¥­¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¡Ú¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£🌼¡Ö£±½µ´Ö¤Ç³Î¼Â¤Ë£³kgÁé¤»¤é¤ì¤ë¡×¿Íµ¤½÷Í¥¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ú´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û¤Î¥³¥Ä¡¦¿©¤Ù¤¿¤¤Êª¤ò