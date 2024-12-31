12·î30Æü¡¢²ìÍè¸­¿Í¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û³¹Ãæ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥ÇSHOT¤â·ÇºÜ²ìÍè¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö2024Ç¯¤â½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£ ³§ÍÍº£Ç¯¤âÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ºîÉÊ¡¢Ç¦¤Ó¤Î²È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢À©ºî²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢³¤³°¤Ë»Í²ó¤¯¤é¤¤¹Ô¤­¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤òÂç¹¥¤­¤Ê¥Á¡¼¥à¤È½ÐÍè¤¿¡¢°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ºÇ¹â¤Î°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£¤Ï¤¤¡£¼«¿®¤ÈÍ¦µ¤¤òÂô»³¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦