¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î£Ä£Å£Ã£Á£Ä£Å¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¡È¥Ð¥Ã¥É¥Ê¥Þ¥º¡É°²ß·ÎµÀ¿¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï£Ä£Å£Å£Ð£²³¬µéÀ©ÇÆ¤ÎÊ¡ÅÄÎ¶×½¡Ê£³£²¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢£±²ó£µ£´ÉÃ»¦£Ë£ÏÉé¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡££Í£Í£ÁÅ¾¸þ°Ê¹ß¡¢Ãå¼Â¤Ë¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤­¤¿¤¬¡¢Ê¡ÅÄ¤Î¶¯Îõ¤Êº¸·ý¤òÈïÃÆ¡£¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¥ê¥ó¥°¤ËÄÀ¤á¤é¤ì¡¢¤ÖÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÇÁá¡¹¤Ë¥ê¥ó¥°¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ë¸½¤ì¤¿°²ß·¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£ÉáÄÌ¤Ë¡£¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤¬¡£Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿