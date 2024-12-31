¤ªÀµ·î¡£»ä¤ÏÂ©»Ò¤Î¥·¥å¥ó¡ÊÃæ1¡Ë¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢Êì¤¬¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â²È¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·»¤È»Ð¤âÆ±¤¸»ÔÆâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ËèÇ¯¤ªÀµ·î¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤Î¥·¥å¥ó¤È¡¢·»¤ÎÂ©»Ò¥ê¥ç¥¦¥¿¤¯¤ó¡ÊÃæ2¡Ë¡¢»Ð¤ÎÌ¼¥é¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ê¹â1¡Ë¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤­¤¿¥¤¥È¥³Æ±»Î¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¿©Âî¤Ë»ý¤Á´ó¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òÊÂ¤Ù¡¢¥³¥¿¥Ä¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤âÊì¤¬Â¹¤¿¤Á¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤òÅÏ¤¹ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¾Ð