31Æü¸á¸å5»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÆÁÅç¸©ÈÄÌîÄ®¤ÎJR¹âÆÁÀþ¤Ç¡¢ÆÁÅçÈ¯¹â¾¾¹Ô¤­¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¡Ö¤¦¤º¤·¤ª¡×¤ËÀ­ÊÌ¤äÇ¯Îð¤¬ÉÔÌÀ¤Î2¿Í¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢¸½¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¸©·Ù¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤ä2¿Í¤Î¿È¸µ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£