¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê37¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¯Ëö¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¤»¤Á¤äÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤Î½àÈ÷¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÄÔ¤Ï¡¢É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢º£Ç¯¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿Ä¹½÷¡¦´õ¶õ¡¢3¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤È6¿Í¤Î»Ø¤ÇÀ±·¿¤òºî¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö024Ç¯¤âÂô»³¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆÁÇÅ¨¤Ê°ìÇ¯¤ò²á¤´¤¹»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿2025Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¥É¥¿¥Ð¥¿¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç²ÈÂ²6¿ÍÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤