2025Ç¯1·î4Æü¤È5Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëK-POP¥¢¥ï¡¼¥É¡ØÂè39²ó GOLDEN DISC AWARDS¡Ù¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÎÃæ»ß¤ÈÀ¸Ãæ·Ñ¤ÎÃæ»ß¤¬12·î31Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹´üµÙ²ËÁ°¥é¥¹¥È¤ÎTXT¤â¡ª¹ë²Ú¤¹¤®¤ë½Ð±é¼Ô¤éÆ±È¯É½¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö29Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¤Ë´Ú¹ñ¡¦Ì³°Â¡Ê¥à¥¢¥ó¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤Çµ¯¤­¤¿¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õµ¡¤ÎÇúÈ¯¡¦±ê¾å»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤Ê¤ë¡£Ãæ·Ñ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ABEMA¤Ï¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¡Ö2025Ç¯