2025Ç¯1·î¤ÎÀ±¤ÎÆ°¤­¤ò¸«¤ë¤È¡¢1·î3Æü¤«¤é2·î3Æü¤Þ¤Ç¶âÀ±¤¬µûºÂ¤ËÂÚºß¤·¤Þ¤¹¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë¡Ö¤È¤­¤á¤­¡×¤ä¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤¬Ë¬¤ì¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¤Ë¸ú²ÌÅª¡£¿åÀ±¤Ï1·î8Æü¤«¤é»³ÍÓºÂ¤ËÆþ¤ê¡¢1·î28Æü¤Ë¿åÉÓºÂ¤Ø°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¿åÀ±¤¬»³ÍÓºÂ¤Ë¤¢¤ë»þ´ü¤Ï¡¢º¬µ¤¶¯¤¯Êª»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤ê¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤­¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£È¿ÌÌ¡¢µ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êÊÄºÉ´¶