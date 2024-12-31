²Î¼ê¤Î£Ì£é£Ó£Á¤¬£³£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î£í£é£ì£å£ô¡Ê¥ß¥ì¥¤¡Ë¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡££³£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£¶£¶²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡ÊÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñ¼çºÅ¡Ë¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿£Ì£é£Ó£Á¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£í£é£ì£å£ô¤Á¤ã¤óÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¿¤¯¤µ¤óÊú¤¨¤¿ÁÛ¤¤¤ò¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó²Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¤ï¤¿¤·¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ñ¥ï¡¼¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ëý¤ÎËå¡ª¡ªºÇ