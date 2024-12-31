Âç¤ß¤½¤«¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£´£¹¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡á£Ó£Á¡Ë¤ÇÁ¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿?¥µ¥¯¥¸¥å¥Ë¥¢?¤³¤ÈºùÄíÂçÀ¤¡Ê£²£¶¡Ë¤Î¼¡¤Ê¤ëÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¡¢?¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼?¥Ù¥¤¥Î¥¢¡Ê£²£¹¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤¬Áí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ê£Í£Í£Á¡Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÀ¤¤Ï¡¢ÌðÃÏÍ´²ð¤òÁê¼ê¤Ë³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«£²£¶ÉÃ¤Ç£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£½³¤ê¤òÊü¤Ã¤¿º¸Â­¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç?ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿?¤È¤Ð¤«¤ê¤Ëº¸¤Î¥Ñ