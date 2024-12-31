timeleszµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê29¡Ë¤¬31Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡ÖÂç¤ß¤½¤«¤â¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ªSP¡×¤Ë½Ð±é¡£Àê¤¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç25Ç¯¤Î±¿Àª¤¬32¿ÍÃæ30°Ì¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢Âç¤¢¤»¤ê¤·¤¿¡£Sexy Zone¤«¤é²þÌ¾¤·¤¿timelesz¤Ï¸½ºß¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ötimelesz project¡ÝAUDITION¡Ý¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ÏNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢½µ´Ö¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£±þÊç¤Ï1Ëü8922·ï¤¢¤ê¡¢¸½ºß4¼¡¿³ºº¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç12¿Í¤Î