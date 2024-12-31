ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥óÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÃ«¸ý¹ÀÈþ¤µ¤ó¡Ê£¶£´¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢£Ô£Â£Ó¡ÖÂç³¢Æü¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÂÎ°éº×¡×¤Ë½Ð±é¡£ÀÖºä£µÃúÌÜ¥¬¥Á¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç±ýÇ¯¤ÎÁö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë±þ±ç¤ËË¬¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Æ±´ë²è»Ë¾åºÇ¹âÎð¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢£±ÈÖºÇ½é¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ç´¤ê¤ÎÁö¤ê¤ÇÆ²¡¹£¶°Ì¤ËÇ´¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï£²£²ºÐÇ¯²¼¤ÎºÊÍýº»¤µ¤ó¡¢Ä¹½÷¡¢Ä¹ÃË¤¬±þ±ç¡£¡Ö¤³¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿