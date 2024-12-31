¥×¥Á¥×¥é¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò´ÊÃ±¤Ë¹â¸«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¤À¤±¤ì¤É¡¢¾å²¼¤È゙¤Á¤é¤«¤¿゙¤±¥Õ゚¥Á¥Õ゚¥é¤¿゙¤È¡¢¼Á¤Î°ã¤¤¤«゙ºÝÎ©¤Ã¤ÆÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤ËÍê¤ì¤ë¤Î¤¬¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥Ü¥È¥à¡£4000±ß°Ê²¼¤Ç¡¢¥×¥Á¥×¥é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ß¥É¥ë¥×¥é¥¤¥¹¡Á¥Ï¥¤¥×¥é¥¤¥¹¤ÎÉþ¤È¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÏÂç¿Í½÷»Ò¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¢ö¤É¤ó¤Ê²Á³ÊÂÓ¤ÎÉþ¤È¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥Ü¥È¥à¤ÏÇã¤¤¡ªÈù¸÷Âô¤Î