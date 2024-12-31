Âè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï ¡ãÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ12·î31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ëILLIT(IROHA MOKA ) Number_i ME:I (KEIKO SHIZUKU )¤¬¡¢ÊüÁ÷100Ç¯ÆÃÊÌ´ë²è ¡Ö²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤í¤¦! KIDS SHOW¡×¤Ç¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢1981(¾¼ÏÂ56)Ç¯¤ËNHK¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡Ù¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤½¤Î¸å¡¢1981Ç¯12·î¤ËNHK¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡×¤Î¶Ê¤È¤·¤Æ½éÊüÁ÷¤µ¤ì