¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼¡À¤Âå·¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUVÆü»º¥¢¥ê¥¢¤Ï¡¢Æü»º¤¬¸Ø¤ë¼¡À¤ÂåÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¤ÍèÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹â¤¤¼ÂÍÑÀ­¡¢¤½¤·¤ÆÀè¿Êµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¤Ç¤¹¡£¡È±ÑÃÎ¤ò½É¤¹¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤¤¤¦¥­¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò´§¤¹¤ë¥¢¥ê¥¢¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æü»º¡Ö¥¢¥ê¥¢ NISMO¡×Æü»º¥¢¥ê¥¢¤Ï2020Ç¯7·î¤ËÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢2021Ç¯¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ê¡¼¥Õ¡×¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿µ»