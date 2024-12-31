¢£¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë10Ç¯Ï¢Â³10²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë»³ÆâØª²ð¤¬¡Ö¹È¤ÎÄ³¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¡¼¥Ä¤Ç¥Ó¥·¥Ã¤ÈÅÐ¾ì¤·¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë»³ÆâØª²ðÆ±³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡Ê¼ò°æ·òÂÀ¡¢Ê¿»ÒÍ´´õ¡Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸¤¬¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¿¶ÉÕ»Õ¡¦²ÖÌø»åÇ·¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤ÆËÜµ¤¤Î¡ÖÍÙ¤ê¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¡È¤ª¤Õ¤¶¤±¸·¶Ø¡É¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ç»¤¤¤á¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¥«¥Ä¥é»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£»Ê²ñ¤ÎÍ­µÈ¹°¹Ô¤«¤é¡Ö