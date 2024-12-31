¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÚÇµ²Ö¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤ÈÂè°ì»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚºÚÇµ²Ö¡Û·ëº§¡õÂè°ì»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡Ö¹¥¤­¤¹¤®¤¿¸µ¥«¥ì¤Ø¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¬À®¸ù¡×¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¸å²ù¤è¤ê¡¢¤ä¤Ã¤ÆÂçÀ®¸ù¡ª¡×ºÚÇµ²Ö¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¤³¤È¤Ïº£Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´Êó¹ð¤ò¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ë¤È¡Ö¤¨¡¼¡¢»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¹¥¤­¤¹¤®¤¿¸µ¥«¥ì¤Ø¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¬À®¸ù¤··ëº§¡¢¤½¤·¤ÆÂè1»Ò¤òÌµ»ö¤Ë½Ð»ºÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×