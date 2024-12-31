Æ´¤ì¤Î·ÝÇ½¿Í¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÃ¯¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤«¡© º£Ç¯¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥ó¥­¥ó¥°Ä´ºº¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Éâ¤­Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃÂê¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò°ì½ï¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÚÉ½¡Ûº§³è½÷À­¤¬Áª¤ó¤À¡ÖÎø¿Í¤Ë¤·¤¿¤¤ÃËÀ­·ÝÇ½¿Í¡×¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤ÃËÀ­·ÝÇ½¿Í¡×¤Ï¡©º§³è½÷À­¤¬Áª¤ó¤ÀÎø¿Í¤Ë¤·¤¿¤¤ÃËÀ­·ÝÇ½¿Í3°Ì²¬ÅÄ¾­À¸¤µ¤ó2°ÌÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©º§³è½÷À­¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡ÖÎø¿Í¤Ë¤·¤¿¤¤¡×