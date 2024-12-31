¸µÂîµåÁª¼ê¤ÎÊ¡¸¶°¦¤µ¤ó¤Î¸µÉ×¤ÇÂæÏÑ¤Î¸µÂîµåÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¹¾¹¨·æ¡Ê¥¸¥¢¥ó¡¦¥Û¥ó¥¸¥¨¡Ë¤µ¤ó¤Î2024Ç¯¤ÏÉñÂæ¡¢±Ç²è¡¢´Ú¹ñ¤È¤Î¹çºîÈÖÁÈ¤Ê¤ÉÂçË»¤·¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¹¾¤µ¤ó¤Ï28Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¯¡¼¥ë¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡¢24Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉñÂæ¤«¤é±Ç²è¡¢¤½¤·¤Æ´Ú¹ñ¤È¤Î¹çºîÈÖÁÈ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ê¤É»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤»î¤ß¤ÈÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¿¿·õ¤Ë½àÈ÷¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó