YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤Í¤³¤¿¤Þ°Ã¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Å¤¨¤óË·¤Î»ÒÇ­¤¬¿Í¤ÎÂÎ¤Î¾å¤Ç¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î»ÒÇ­¤¿¤Á¤È·ã¤·¤¯Í·¤ÖÍÍ»Ò¤â¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ç¡¢Æ°²è¤Ï11ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¿´¤ò¤ï¤·ÄÏ¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»ÒÇ­¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ÏÌþ¤·¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »ÒÇ­¤Î³Ú¤·¤¤ËèÆü Æ°²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÃãÇò¤Î¤«¤ï¤¤¤¤»ÒÇ­¡¢¡Ö¥ß¥É¥ê¡×¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¥ß¥É¥ê