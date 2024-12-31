2025Ç¯3·îËö¤Ë11Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿SKE48¤òÂ´¶È¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¹Ó°æÍ¥´õ¤µ¤ó¡£¿·Ç¯1·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹Âè12Âå²¦¼Ô¤È¤·¤Æ7ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ê¤É¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª(C)Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡½¡½12·î3Æü¤Ë¥×¥í¥ì¥¹³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·