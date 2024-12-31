¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó Åß¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¤Ï£³£±Æü¡¢£²²óÀï£±£¶»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆÊÌÚ¸©ÂåÉ½¤ÎÌðÈÄÃæ±û¤Ï¡¢µÜºê¸©ÂåÉ½¤ÎÆü¾Ï³Ø±à¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¡¦¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë£Æ£×¹â²¬Îâñ¥¤òÍÊ¤·¡¢£±²óÀï¤Ç£¶ÆÀÅÀ¤ÎÀÖ¤ÎÆü¾Ï³Ø±à¤òÁê¼ê¤ËÀÄ¤ÎÌðÈÄÃæ±û¤ÏÁ°È¾£±£³Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥íー¤«¤é¤Î¤³¤Ü¤ìµå¡£ ¥Õ¥©¥ïー¥É¤Î²ÃÆ£¤¬±¦Â­¤ò°ìÁ®¡£¤³¤Î»î¹ç¥Áー¥à½é¤á¤Æ