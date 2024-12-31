¡ãÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë½÷Í¥°ËÆ£º»è½¡Ê30¡Ë¤¬½é¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤òÃ´Åö¡£²«¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï°ËÆ£¤Î¥Ï¥¹¥­¡¼¥Ü¥¤¥¹¤À¤Ã¤¿¡£X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö°ËÆ£º»è½¤À¤±¥É¥¹¤Î¤­¤¤¤¿À¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤°Ê¬¤«¤ë¡Ê·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ë¡×¡Ö°ËÆ£º»è½¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ï¥¹¥­¡¼¤ÊÀ¼¤Î½÷À­¤¬»Ê²ñ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¹¤Æ¤­¤Ç¤¢¤ë¡£¥´¡¼¥ë¥É¡©¥¤¥¨¥í¡¼¡©¤Î¥É¥ì¥¹¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÖÁÈÇòÁÈ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¶â¿§ÁÈ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤­¤Ã¤È¡£¸×ÁÈ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×