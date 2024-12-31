º£Ç¯£¹·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¼Í¥¤Î¼Ä¸¶·ÃÈþ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¶£±¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÍÎ»Ë¤¬£³£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼Ä¸¶¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤òµ­¤·¤¿¡£¼Ä¸¶¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥»¡¼¥é¡¼¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¡ÊÌÚÌî¤Þ¤³¤È¡ËÌò¤ä¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö£Î£Á£Ò£Õ£Ô£Ï¡½¥Ê¥ë¥È¡½¼ÀÉ÷ÅÁ¡×¤Î¤¦¤º¤Þ¤­¥¯¥·¥ÊÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö£²£°£²£´Ç¯¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤ÎÊÌ¤ì¤È¤¤¤¦ÎÔ¤·¤¯Èá¤·¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·