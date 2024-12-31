¡þÂè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢2²óÀï°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ2¡½2¡ÊPK5¡½6¡ËÁ°¶¶°é±Ñ¡Ê2024Ç¯12·î31Æü¶ðÂô¡Ë5Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ï4Ç¯Ï¢Â³27²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Ë2¡½2¤ÎËö¤ËÆÍÆþ¤·¤¿PKÀï¤Ë5¡½6¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Á°È¾¤Ë2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾21Ê¬¤ËFW´ä´Ö¾æ°ìÏº¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬º¸FK¤ËÆ¬¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¡£2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤éÆÀÅÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÁê¼ê¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿Ãæ¤ÇGK¿åÃ«½àÇµ±¦¡Ê¤¸¤å¤ó