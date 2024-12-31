¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Á°WBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î°æ²¬°ìæÆ¡Ê35¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤¬À¤³¦Àï¤Ç¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¡£¼«¿È¤Î¸ý¤«¤é»î¹çÃæ»ß¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£°æ²¬¤Ï¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡Ö¼«¿È13ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÂç¤ß¤½¤«¤ÎÆü¤Ë¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Áª¼ê¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æ¡¢¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ