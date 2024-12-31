Âè£·£µ²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÎºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤¬¡¢ÇòÁÈ¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¶ÊÃæ¤Î¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¥À¥ó¥¹¡×¤Ï¡¢»Ê²ñ¤ÎÍ­µÈ¹°¹Ô¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢°ËÆ£º»è½¤ä¡¢½Ð¾ì²Î¼ê¤â»²²Ã¡£¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Ï¡Ö¹¬¤»¼Ô¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£