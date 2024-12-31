ME:I¡ÊC¡ËNHK ¡ãÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ12·î31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë½é½Ð¾ì¤ÎME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤¬¡¢¹ÈÇò¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖClick¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£2023Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ìSNS¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¤Ç¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ME:I¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏCOCORO¡¢MIU¡¢MOMONA¡¢RAN¡¢SHIZUKU¡¢AYANE¡¢KEIKO¡¢KOKONA¡¢RINON¡¢