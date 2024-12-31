2024Ç¯6·î¡¢ÀÔ¿ñ¹¼ºÉ¤Ç²¼È¾¿È¤¬Ëãáã¤··ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¡¢ÂÎÁà¤Î¡È¤Ò¤í¤ß¤Á¤ª·»¤µ¤ó¡É¤³¤Èº´Æ£¹°Æ»¤¬¡¢12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤Î¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Ë¤è¤ë¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÂè8²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï ¡Á°¦¤ÎÂç³¢Æü¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤È¤Îå«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿VTR¤¬Î®¤ì¡Öµã¤±¤ë¡Ä¡×¡ÖÅØÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀÔ¿ñ¹¼ºÉ¤ò·Ð¤ÆÉüµ¢¤·¤¿¤Ò¤í¤ß¤Á¤ª·»¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¤â¥¯¥í¤È¤â¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¡¢¤Ò¤í¤ß