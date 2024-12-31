Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤«¤é¸µÆü¤Ç£±Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ç¡¢¼«Âð·óµï¼ò²°¤¬ÃÏ¿Ì¤ÇÅÝ²õ¤·¤¿¥Ó¥ë¤Î²¼Éß¤­¤È¤Ê¤ê¡¢ºÊ¤ÈÄ¹½÷¤ò¼º¤Ã¤¿Æï·òÆó¤µ¤ó¡Ê£µ£¶¡Ë¡£Àîºê»ÔÀîºê¶èº½»Ò¤Çµï¼ò²°¤òºÆ³«¤·¡¢È¾Ç¯¤¬²á¤®¤¿¡£Å¹¤Ë¤ÏµÒ¤¬Àä¤¨¤º¡¢Ì£¤ÎÉ¾È½¤â¤¤¤¤¡£¤À¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤¬À²¤ì¤ëÆü¤Ï°ìÆü¤â¤Ê¤¤¡£ÁÓ¼º´¶¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÆü¤«¤é²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£¡Ê°¤Éô²Ú»Ò¡ËµþµÞÀîºê±Ø¶á¤¯¤Îµï¼ò²°¡Ö¤ï¤¸¤Þ¤ó¤Þ¡×¡££²£´Æü¸á¸å¤Î³«Å¹Á°¡¢¿ßË¼¡Ê¤Á¤å¤¦¤Ü¤¦¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤¤