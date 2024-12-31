²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¡Ê46¡Ë¤¬31ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÂè57²óÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿å¿¹¤«¤ª¤ê¤È¡Ö¥í¥ó¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¡×¤ò¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤·¤¿¡£Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î±é²ÎÃæ¿´¤ÎÈÖÁÈ¤Ø¤ÎÅÐ¾ì¤ËSNS¤âÊ¨¤¤¤¿¡£DAIGO¤Ï¡¢ÃæÈ×¤Î¡ÖÄêÈÖ¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È3Ï¢È¯¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç2¶ÊÌÜ¤Ç¡¢¹õ¤Î¥é¥áÆþ¤ê¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£Çò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¿å¿¹¤È°ìÎé¤·¤¢¤¦¤È¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉBREAKERZ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤é¤·¤¯¹â²»¥Ü¥¤¥¹¤ò¶Á¤«¤»¡¢¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¥Ï¥â