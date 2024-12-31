Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î²Î¡×¡£4»þ´Ö25Ê¬¤ÎÄ¹Ãú¾ì¤Î»Ê²ñ¤ÏÍ­µÈ¹°¹Ô¡Ê50¡Ë¡¢°ËÆ£º»è½¡Ê30¡Ë¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê25¡Ë¤ÈÆ±¶É¤ÎÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê42¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¶¶ËÜ¤¬¡Ö¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¢¤³¤ì¤«¤é4»þ´ÖÈ¾ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò¶¦Í­¤Ç¤­¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¤È¡¢Í­µÈ¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¥À¥ó¥¹¤Í¡ª¥À¥ó¥¹¡¢¥À