¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î£Ä£Å£Ã£Á£Ä£Å¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î¡Ê£Â£Ä¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢£Ò£É£Ú£É£Î½é»²Àï¤È¤Ê¤ë¥¨¥É¥Ý¥í¥­¥ó¥°¡Ê£²£³¡Ë¡á¥ë¡¼¥Ä¡á¤¬ÂçÁêËÐ¸µËëÆâµ®¸»¼£¤Îµ®¸­¿À¡Ê£²£·¡Ë¡á¥Õ¥ê¡¼¡á¤ËÄ©¤ß¡¢£±²ó£³Ê¬£²£²ÉÃ¤Ç¾×·â¤Î£Ë£Ï¾¡¤Á¡£°µÅÝÅª¤Ê¥ê¡¼¥Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÂÇ·â¤ÇÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È¡¢µ®¸­¿À¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢É¨½³¤ê¤ÇÈ¿·â¡£ºÇ¸å¤Ï±¦É¨¤«¤é¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡£¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¤ÎÉã¤È´Ú¹ñ