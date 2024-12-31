Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¤ÇÊ£¿ô¤Î½»Âð¤Ê¤É¤¬Ç³¤¨¤¿²ÐºÒ¤Ç¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¿·¤¿¤Ë1¿Í¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£»à¼Ô¤Ï·×2¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£