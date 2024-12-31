¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¿¥à¥é¥°¥ê¥¢(@tamuragrea)¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤òºî¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡Ö·ù¤¤¡×¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤·¡¢Èá¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¿¥à¥é¥°¥ê¥¢¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Çºî¤ê¼ê¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¡¢´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤­¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¡£¤½¤ÎÅÁ¤¨Êý¤È¤Ï¡© ¿©Âî¤Ç¤Î¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ë¤â¡¢¥Þ¥Ê&#