7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦CANDY TUNE¤Î¶Í¸¶Èþ·î¤µ¤ó¤Î¡ÖFLASH¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¶Í¸¶Èþ·îshining moon¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¡£½µ´©FLASH¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢6¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ°¤Ã¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃíÌÜ¤Î¶Í¸¶Èþ·î¤µ¤óÎáÏÂ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤è¤ê2022Ç¯¤ËÈ¯Â­¤·¤¿ÂçÃíÌÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×CANDY TUNE¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯¿¿¤ÃºÇÃæ¤Î¡È¤­¤ê¤Á¤ã¤ó¡É¤ÏÃ¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë148cm¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥à¥Ü¥Ç¥£¤ò¸Ø¤ë