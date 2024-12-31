»ä¡Ê¥ê¥ç¥¦¥³¡Ë¤Ï¡¢É×¤Î¥ì¥¤¥¸¤ÈÌ¼¤Î¥Þ¥Ê¡Ê¾®4¡Ë¤È¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¡£É×¤Î¼Â²È¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ëÎ¥¤ì¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Êì²°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏµÁÉã¡Ê55ºÍ¡Ë¤ÈµÁÊì¡Ê57ºÍ¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÇ§ÃÎ¾É¤ÎµÁÁÄÊì¡Ê80ºÍ¡Ë¤È°ú¤­¤³¤â¤ê¤ÎµÁÄï¥¨¥¤¥¿¤¯¤ó¡Ê22ºÍ¡Ë¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢µÁÊì¤Ïµ­ÆþºÑ¤ß¤ÎÎ¥º§ÆÏ¤È¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¥¨¥¤¥¿¤Î¤³¤È¤òÇ¤¤»¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»ä°¸¤Î¼ê»æ¤ò»Ä¤·¤Æ»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£µÁÊì¤Î¼ºí©¤Ë¹²¤Æ¤¿µÁÉã¤Ï¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ»ä¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·