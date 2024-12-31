¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¦2²óÀïÂçÄÅ2¡½1»¥ËÚÂçÃ«¡Ê31Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Çð¤ÎÍÕ¸ø±àÁí¹ç¶¥µ»¾ì¡ËÁª¼ê¸¢¤Ç½é¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö10¡×¤¬ÌöÆ°¤À¡£0¡½0¤Î¸åÈ¾11Ê¬¡£ÅèËÜÍªÂç¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬º¸CK¤«¤é±¦Â­¤Ç·«¤ê½Ð¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢±Ô¤¤²óÅ¾¤òÈ¼¤¤¤Ê¤¬¤é»¥ËÚÂçÃ«¡ÊËÌ³¤Æ»¡ËGK¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¡¢±ó¤¤¥µ¥¤¥É¤Ç¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿Ìî¸ýÍª¿¿¡ÊÆ±¡Ë¤ÎÆ¬¤Ë¥Ô¥¿¥ê¡£ÂÔË¾¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤À¡£¡ÖÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤¿¡×¤È¥¢¥·¥¹¥È¤ò´î¤Ù¤Ð¡¢Æ±20Ê¬¤Ë¤Ï¼«¤é¥Í¥Ã¥È¤ò