¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Ë¤Æ¡¢1·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë19»þ00Ê¬¤è¤ê¥¢¥Ë¥á¡ÖÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×1¡Á12ÏÃ¤Î°ìµóÊüÁ÷¡¢1·î3Æü¡Ê¶â¡Ë19»þ00Ê¬¤è¤ê¥¢¥Ë¥á¡ÖÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×13¡Á24ÏÃ¤Î°ìµóÊüÁ÷¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À¸ÊüÁ÷¾ðÊó¢£¥¿¥¤¥È¥ëÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ê1¡Á12ÏÃ¡Ë¢£ÊüÁ÷»þ´Ö1·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë19»þ00Ê¬¡Á¢£»ëÄ°URLhttps://live.nicovideo.jp/watch/lv346461058﻿﻿¢£¥¿¥¤¥È¥ëÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ê13¡Á24ÏÃ¡Ë¢£ÊüÁ÷»þ´Ö1·î3Æü¡Ê¶â¡Ë19»þ00Ê¬¡Á¢£»ëÄ°UR